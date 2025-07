Está vivo de milagro: La expareja de su hermana lo atacó con un palo de béisbol

Un hombre de General Enrique Mosconi fue víctima de un violento ataque que casi le cuesta la vida, cuando un sujeto, expareja de su hermana, lo golpeó brutalmente en la cabeza con un bate de béisbol.

El hecho sucedió mientras la víctima trabaja en el cementerio local, cuando de repente se apersonó su ex cuñado y con el objeto contundente comenzó a propinarle ataques sin mediar un momento para que pudiera defenderse.

Según informó el móvil de Multivisión, en un momento cuando creía que no lo iba a poder contener, el agredido sintió que una fuerza sobrenatural lo ayudó a levantarse.

Sin ningún tipo de arrepentimiento, el atacante se fue del lugar dejándolo con una herida en su cabeza que le costó 22 puntos de sutura.

No es la primera vez que el sujeto agrede a un miembro de la familia, ya que su ex pareja sufrió violencia de género y llegó hasta a agredir a otra hermana. Ahora el joven se encuentra con atención médica y no cuenta con un trabajo.

A pesar de estas acciones, el atacante continúa libre y solo tiene una orden de restricción de 200 metros.