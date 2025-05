“¿Esperan que me mate?”: Denunció a su ex por violento y ahora él atacó a su hermana

Días de terror son los que están viviendo en una familia de la localidad de General Mosconi, por las actitudes hostiles que un sujeto estaría manifestando contra su ex pareja, quien ya lo denunció por violento, debiendo recurrir a una nueva exposición luego que ahora el señalado atacó a su familiar.

¿Qué pasó? Karen es el nombre de la joven damnificada quien, en diálogo con el medio Mosconi TV relató los problemas que viene atravesando con su ex pareja, a quien identificó como D. A. T. de 31 años, quien ahora le ha quitado "hasta el sueño".

Según relató, ella ya le hizo una denuncia por sus actitudes violentas, pero ahora él arremetió contra su hermana, a quien insultó y zarandeó con fuerza de uno de sus brazos, hecho que tuvo lugar este miércoles cerca de las 20.00 horas.

“Mi hermana iba a su casa con su pareja, con su novio, cuando estaban pasando por la barbería de un amigo, ahí estaba el chico que me pegó”, comenzó su relato agregando que, al ver a su hermana, el denunciado “comenzó a reírse y con insultos contra mí, tratándome de muchas cosas; mi hermana se enojó, se acercó y le increpó por qué me había pegado”.

Sin embargo el sujeto “la agarró, la sujetó del brazo fuertemente y le quiso pegar, esto fue dentro de la barbería, ahí él la sujetó e intentó pegarle mientras la insultaba”, prosiguió en su relato de los hechos que habrían tenido lugar.

Si bien agregó que fue intención de su cuñado entrar al local, se lo habrían impedido. Cuando Karen volvió de su trabajo en Tartagal, le avisaron de lo que pasaba, sin poder hacer mucho de su parte al tener una perimetral. No obstante comentó que la Policía acudió al lugar para sacar al acusado.

Tanto con los hechos de violencia que habría vivido ella y ahora su hermana, ya con dos denuncias radicadas ante la Policía, Karen comentó la mala situación que atraviesa: “Estuve internada, estoy sufriendo ataques de pánico por esto que estoy pasando, no puedo dormir tranquila, no puedo hacer siesta, no puedo ni ir a trabajar, ahora no puedo andar sola en la calle”.

“Solo quiero Justicia, no puedo vivir tranquila, tengo miedo hasta de ir al baño, ¿acaso esperan que me mate?”