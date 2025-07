El guiño de Alpine que ilusiona a Franco Colapinto para el futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para lo que será el Gran Premio de Spa Francorchamps de la Fórmula 1, que comenzará el viernes 25 de julio, pero su continuidad todavía está en duda. Ahora, desde Alpine lanzaron una publicación con un sutil mensaje para el argentino de cara al futuro.

Desde la escudería francesa utilizaron una imagen del oriundo de Pilar y escribieron: “12 abajo, 12 para el final (12 down, 12 to go)”. Este mensaje refiere a la vigente temporada de la Fórmula 1, en la que ya se cumplió la mitad de las 24 carreras programadas. Más tarde, Alpine difundió fotos de ambos pilotos en la pista.

Colapinto participó en seis pruebas en 2025 y es el único corredor sin puntos en el campeonato individual. En relación a su desempeño, la escudería que pertenece a Renault se ubica en el último lugar del torneo de Constructores con 19 unidades (todas aportadas por Pierre Gasly), con diez menos que Haas, noveno.

Qué dijo el compañero de Franco Colapinto sobre los rumores de su salida

Pierre Gasly, compañero de Alpine en la Fórmula 1, se refirió a los rumores que acercan a Valtteri Bottas como posible reemplazante de Colapinto.

“No creo que sea así. Me parece que es mucho ruido”, planteó el piloto francés. Luego, opinó sobre el rendimiento del A525: “Si mirás un par de años atrás, estar a ocho o nueve décimas del coche más rápido te colocaba sexto o séptimo en la parrilla. Este año, ser ocho o nueve décimas más lento que el coche más rápido te sitúa en la última fila. Va a ser una temporada larga. No tenemos mejoras, el auto no está en su mejor momento, pero todos debemos concentrarnos en lo que tenemos que hacer”.

Además, destacó que «el equipo está haciendo muchas cosas buenas en cuanto a intentar sacar el máximo provecho. Sabemos que la atención se centra en 2026 y que esto conlleva algunas concesiones este año, que son difíciles de aceptar, pero espero que veamos los frutos el próximo año”.