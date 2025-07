Salteño se cayó de su moto por las heladas y hoy le urge reunir $700 mil para operarse el rostro

Los primeros días de Julio en Salta se dieron días de fuertes heladas que se asentaron en el asfalto y muchos motociclistas, como automovilistas se accidentaron porque quizas desconocían sobre la peligrosidad de dicha condición climática a la hora de circular.

Emanuel es una de estas personas accidentadas, su siniestro se registró en cercanías al B° San Benito mientras circulaba en su auto. "Estamos en la lucha, sobrellevar los días. Tengo partido todo adentro, la naríz quebrada, los dientes flojos, me cuesta respirar y me cuesta comer. No puedo pasar más de 30 a 35 días así, tengo que hacerme la cirugía, pueden soldarse los huesos así como están, ya pasaron 15 días y tengo que espera el turno del San Bernardo".

El joven contó que se estaba yendo a trabajar a un empleo que había iniciado hace pocos días. "Me estaba yendo a trabajar, perdí el control por lo escarchado del piso y le di al poste, fue muy fuerte el accidente. Fue una desgracia, quedé desempleado pero la obra social me quedó cubriendo por tres meses, me cubren el 80 y yo tengo que poner el 20%, me falta 1 millón pero yo junte 300 mil".

Para quienes quieran ayudar a Emanuel pueden hacerlo a través del Alias DESEO.EMPLEO.RIENDA, A nombre de Emauel Facundo Molina.

Respecto a al turno en el hospital San Bernardo, tiene que contar ya con los insumos. "Primero efectuar el pago total y de ahí la Ortopedia manda las cosas al hospital".

Hoy por hoy Emanuel contó que no puede hacer fuerza por el golpe. "Las costillas, cuando respiro me duele el cuerpo, tengo hematomas internos, recién ayer hoy me levanté. Tengo que cuidarme de golpearme. Había empezado a trabajar no hacia ni una semana y lo perdí al trabajo, igual me están bancando y me van a bancar me dijeron", cerró por Multivisión.