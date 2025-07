Rodrigo Aliendro es nuevo jugador de Vélez y se despidió de River con una emotiva carta

Rodrigo Aliendro se transformó este jueves en nuevo jugador de Vélez. A medida que fueron llegando mediocampistas a River en los últimos mercados de pases, se le fueron achicando las posibilidades de mantener su lugar en el equipo de Gallardo. Así, como en las últimas semanas había sido pedido con insistencia por Guillermo Barros Schelotto, arribó a Liniers en condición de libre tras rescindir el contrato en el Monumental. Y firmó su contrato hasta diciembre de 2027.

“Llega el momento de cerrar una etapa muy importante en mi vida, y no es fácil poner en palabras todo lo que significó River para mí“, arrancó Aliendro en sus redes sociales. Y agregó: ”Esta gran institución fue una casa, un espacio donde continué creciendo no solo como jugador, sino como persona. Siempre lo hice con pasión, con compromiso, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido. A veces salió bien, otras no tanto, pero con la tranquilidad de que siempre entregué todo“, dijo Aliendro, que en River jugó más de 100 partidos y ganó 3 títulos en 2023: el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Superliga.

En el emotivo posteo fue agradecido de todas las personas que conoció en el Mundo River: “Tuve la suerte de compartir el día a día con personas increíbles: entrenadores, compañeros, empleados del club, médicos, kinesiólogos, dirigentes, hinchas. Todos dejaron una huella en mí, y a todos les estoy profundamente agradecido“. Y cerró: ”Me voy con miles de recuerdos, algunos buenos, otros difíciles, pero todos valiosos porque cada momento vivido acá me formó, me enseñó y me preparó para lo que viene: los quiero mucho y los voy a extrañar“.

En junio de 2022 Aliendro había sido el futbolista estrella del mercado de pases. El futbolista por entonces de Colón, nacido en Merlo, había tenido varias charlas con Boca y con Independiente, pero finalmente se dejó seducir por el proyecto de Marcelo Gallardo y en una operación relámpago firmó para River. El mediocampista de largo andar por el fútbol del ascenso y de muy buenas temporadas en Atlético Tucumán y el Sabalero, donde fue campeón, llegaba a un equipo grande.

En 2019 lo había comprado Colón, club en el que consiguió el primer título en su carrera: la Copa de la Liga Profesional 2021. Tan convencido estaba el entrenador de River, que lo puso de entrada. Gallardo contó con él inmediatamente para el primer encuentro de la serie de Copa Libertadores ante Vélez. No hubo lugar ni tiempo para la adaptación: Aliendro apareció en la noche del xxxxx en el estadio José Amalfitani como un suplente más, listo para saltar a la cancha. Y lo hizo a los 15 minutos del segundo tiempo, en lugar de José Paradela, para reforzar un mediocampo que el doble cinco velezano (con los jóvenes y enjundiosos Nicolás Garayalde y Máximo Perrone) tenía dominado. Entró en un momento caliente del partido, cuando parecía que los locales tenían todo servido para ampliar la diferencia ante un equipo millonario que padecía el desarrollo.

Pero a los 40 tuvo el primer susto: Aliendro saltó a cabecear una pelota en la mitad de la cancha con Mulet, y el centrocampista de Vélez, en su afán por ganar la posición impactó con su antebrazo en el hombre de River. La caída de Aliendro -claramente conmovido por el golpe- fue lo peor: se desplomó y al impactar en el suelo se vio cómo se producía un latigazo en su cuello. Inmediatamente, el árbitro, Raphael Claus, hizo gestos presurosos para que ingresaran a atenderlo. Y debió salir: fue reemplazado por Agustín Palavecino.

Tuvo otra lesión seria: una fractura del macizo facial con hundimiento del malar tras un choque con Alan Varela en el Superclásico del 11 de septiembre de 2022, que ganó Boca 1-0 con un tanto de Darío Benedetto. Era su primer clásico y no fue como esperaba el mediocampista de River, debido a que solamente pudo estar en el campo 24 minutos en la Bombonera, por la fecha 18 de la Liga Profesional.

En agosto de 2024, en el quinto partido desde el regreso de Gallardo a River, Aliendro ingresó a los 37 minutos del segundo tiempo ante Newell’s, en reemplazo de Matías Kraneviter. Pero pocos minutos después debió ser sustituido (por Rodrigo Villagra) ya que padeció una severa lesión en el hombro izquierdo. El primer diagnóstico fue luxación del hombro izquierdo.

Pero dejó su huella con buenos partidos también en River y fue clave en el equipo que Martín Demichelis se consagró en el ámbito local. También lo pretendía Gustavo Costas para Racing, pero luego de la ejecución de la cláusula de Maxi Salas las relaciones no quedaron del todo bien entre los dirigentes de ambas instituciones. Ahora jugará para Guillermo Barros Schelotto, que siempre tuvo debilidad de jugadores de sus características. Esa clase de interiores que van de área a área y que pueden aportar desequilibrio y gol.