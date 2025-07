Droga cambiada por plastilina: “No teníamos un depósito exclusivo”, admitió el jefe antidrogas

Tras confirmarse que al menos tres kilos de cocaína secuestrada por la Policía habían sido reemplazados por una masa gomosa amarillenta, similar a plastilina, el jefe de Drogas Peligrosas de Orán, comisario Julio Hoyos, aseguró que el caso "está siendo investigado por la Fiscalía Federal".

En ese marco, explicó que toda la documentación fue entregada a la Justicia Federal y que la responsabilidad institucional ya fue asumida: “Nosotros pusimos todo a disposición. Será la Justicia la que determine qué pasó”, expresó a través de FM Aries.

No obstante, reconoció, en ese momento, la fuerza no contaba con un espacio exclusivo para almacenar estupefacientes secuestrados. “El procedimiento fue en diciembre. Esa sustancia se llevó para hacer cotejo, porque no teníamos depósitos designados todavía exclusivos”, dijo.

Recién después del escándalo, según confirmó, se acondicionó un nuevo depósito exclusivo en la Subdirección General de Drogas Peligrosas, con mayores medidas de seguridad. “Ahí están ahora los 89 kilos secuestrados en Colonia Santa Rosa. No queremos tener otra novedad relacionada como lo acontecido”, concluyó.