¿Puedo rescindir el contrato de alquiler si tengo problemas con el inquilino?

Cuando las cosas no salen como se esperaba, ¿qué puede hacer un propietario? Esto tenés que saber si sos dueño directo y el alquiler que te generaba una renta se volvió un dolor de cabeza.

En Argentina, como en muchas partes del mundo, obtener una renta por alquiler es un ingreso muy deseado y por ellos las inversiones en ladrillo siguen en aumento. Son muchos los propietarios que se animan a alquilar sus casas, departamentos o locales sin pasar por una inmobiliaria, quizás pensando en abaratar costos, y confiando en acuerdos directos con los inquilinos. Pero a veces, las relaciones se complican: falta de pago, mal uso del inmueble o incumplimientos que generan conflictos. En esos casos, surge una pregunta clave:

¿Se puede rescindir el contrato anticipadamente?

Hablamos con Ramiro Somosierra, especialista en administración de alquileres y creador de Barreeo, un software para administrar alquileres diseñado especialmente para dueños que gestionan sus propiedades sin intermediarios.

Pero, ¿qué dice la ley sobre la rescisión anticipada?

Primero lo primero: si hay un contrato firmado, ambas partes deben cumplirlo. Sin embargo, la ley argentina sí contempla causales que permiten al propietario rescindirlo, aunque no es algo automático.

“Cuando hay incumplimientos graves y comprobables por parte del inquilino, como por ejemplo falta reiterada de pago, subalquiler no autorizado, daños importantes en la propiedad o usos indebidos, el propietario está habilitado a iniciar un proceso de rescisión”, explicó Somosierra.

¿Cómo se inicia ese proceso?

Para que sea legal y segura, la rescisión debe ser notificada por escrito, mediante una carta documento. En algunos casos, si el inquilino no responde o no se llega a un acuerdo, habrá que acudir a mediación o instancia judicial.

Ramiro Somosierra aclara: “Muchos propietarios desconocen sus derechos o no saben cómo actuar ante estas situaciones. Por eso creamos Barreeo, para acompañarlos paso a paso, ordenar los documentos y actuar dentro del marco legal.”

¿Y si el conflicto es por diferencias personales?

Es importante saber que no alcanza con “me cayó mal el inquilino” o “ya no quiero alquilarle”. La ley protege a ambas partes. Si no hay un incumplimiento claro y documentado, no se puede forzar una rescisión unilateral sin exponerse a una demanda por daños y perjuicios.

En este contexto, herramientas como Barreeo toman protagonismo. Este software permite a los propietarios llevar el control de pagos, generar contratos, enviar avisos automáticos y contar con respaldo legal sin necesidad de pagar una administradora o una inmobiliaria, lo que abarata mucho estos costos.

“Muchos dueños nos cuentan que antes tenían miedo de alquilar o no sabían cómo resolver conflictos. Con Barreeo tienen todo a mano, desde el contrato hasta la forma correcta de notificar al inquilino”, dice el especialista.

Lo que todo propietario debería tener en cuenta antes de rescindir un contrato. Estos puntos son clave para tener en cuenta: