Rojo y Saracchi enfrentaron al Chelo Delgado y a Cascini tras ser borrados en Boca: "Que venga Riquelme a.."

Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente, una crisis que no solo se refleja en el campo de juego, sino que también desborda en el seno institucional del club.

Sin competencia internacional en este semestre, con una racha de 11 partidos sin ganar —la peor en su historia profesional— y con una dura resistencia hacia Juan Román Riquelme como presidente, el cuadro xeneize sufrió esta semana un nuevo episodio conflictivo que pone en vilo la estabilidad deportiva y dirigencial.

La exclusión de tres futbolistas de peso, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema, por decisión del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, encendió una polémica que trascendió el aspecto deportivo y tuvo repercusiones internas con declaraciones cruzadas y episodios de alta tensión entre los afectados y el Consejo de Fútbol, integrado por Raúl Cascini y Marcelo “Chelo” Delgado.

Foto: Radio Continental

ROJO Y SARACCHI ENFRENTARON AL CHELO DELGADO Y CASCINI

Este miércoles, durante los entrenamientos en el predio de Ezeiza, se comunicó oficialmente a Rojo, Saracchi y Lema que serían apartados del plantel. Aunque esta medida se venía gestando desde hace tiempo debido a un supuesto "acto de indisciplina" atribuido por el cuerpo técnico, la noticia cayó como un baldazo de agua fría en los jugadores y detonó un fuerte malestar.

Según informó el periodista Martín Arévalo en Radio La Red, al arribar al predio, el utilero del equipo llevó las pertenencias de Rojo y Saracchi a un sector separado, indicándoles que no se integrarían al grupo y que utilizarían otro vestuario. En respuesta, ambos defensores se dirigieron al vestuario principal, donde informaron la situación a sus compañeros, señal evidente de que no aceptaban pasar desapercibidos ni resignarse a una marginación silenciosa.

Poco después, Rojo y Saracchi fueron citados a la oficina compartida por Raúl Cascini y Marcelo "Chelo" Delgado. Cristian Lema, quien llegó más tarde a la práctica, no participó del encuentro. En una charla que rápidamente escaló en tensión, los dirigentes comunicaron a los jugadores que la decisión de excluirlos respondía a una sanción por una indisciplina.

La respuesta de los futbolistas no se hizo esperar y fue contundente. Cuestionaron duramente la postura del Consejo y del cuerpo técnico, reclamando la responsabilidad que debería recaer en otros sectores: "¿Todos los días tienen problemas y se quieren limpiar con nosotros? Boca no juega a nada, no gana un partido, ¿y los culpables somos nosotros?", fue uno de los reclamos que transmitió el cronista.

Además, dejaron en claro que han mantenido una actitud profesional pese a las adversidades: "Ustedes nos ven, entrenamos todos los días con la mejor cara sabiendo que no íbamos a jugar. En el Mundial de Clubes nos rompimos el culo y siempre tiramos para adelante por todos y nos pagan así, queriéndonos sacar del grupo. Es un vergüenza lo que están haciendo con nosotros", agregaron, manifestando un profundo descontento por la gestión interna.

EL FULMINANTE PEDIDO PARA RIQUELME QUE PODRÍA ESTALLAR UN ESCÁNDALO EN BOCA

La situación llegó a un punto culminante cuando Rojo y Saracchi lanzaron un claro ultimátum para la dirigencia, en particular para el presidente Riquelme, a quien pidieron que dé la cara públicamente y gestione directamente su salida del club: "Nosotros vamos a cambiarnos en el vestuario de Primera. Si quieren echarnos, que venga Riquelme, que dé la cara y arreglemos la salida", habrían sentenciado.

La relación de Rojo y Riquelme terminó de la peor manera

Foto: @marcosrojo

A pesar de la situación conflictiva, los jugadores participaron del entrenamiento matutino, aunque se retiraron antes de la segunda práctica programada. Por su parte, la dirigencia todavía no emitió un comunicado oficial que clarifique el futuro inmediato de estos futbolistas dentro del plantel.

La serie de problemas que atraviesa Boca Juniors abarca lo deportivo y lo institucional, con un Riquelme cada vez más cuestionado y una presión creciente sobre Miguel Ángel Russo, cuyo liderazgo técnico parece desgastado en medio de la prolongada falta de resultados.

El conflicto con Rojo, Saracchi y Lema arroja luz sobre una crisis estructural en el club que necesita ser resuelta no solo para enderezar el rumbo futbolístico, sino también para recuperar la confianza de un plantel afectado y de una afición que se siente cada vez más desilusionada.

En las próximas semanas, la dirigencia deberá encontrar una salida consensuada para estos jugadores y buscar soluciones integrales para evitar que el clima interno empeore y termine afectando aún más el rendimiento del equipo.