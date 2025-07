“¿Qué ajuste de cuentas puede tener un chico que no sale?”, habló la familia del menor apuñalado en Embarcación

Con el correr de los días y las horas la familia de Jorge Toledo, el adolescente de 15 años apuñalado gravemente cuando viajaba a bordo de una motocicleta con su tío, empezó a dar detalles de lo que sucedió, como así también lo que esperan de la Justicia. También denunciaron negligencia en el hospital de Embarcación.

María la hermana de Jorge contó "es la tercera cirugía, estamos molesto por lo que pasó, a las 7 de la mañana lo trasladaron a Orán, porque lo tenían en observaciones, adentro estaba todo lastimado, sangrando. En Orán nos dijeron que tenía el pulmón perforado, intenstino y el vaso, en ese momento lo operaron".

Recuerda que no podía respirar, lo querían acostar y decía 'no puedo respirar' imaginate más de 9 horas hasta que llegamos a Orán, llegamos y nos dicen 'se salvo de milagro'.

Estando ya en el sanatorio Sagrado Corazón, los médicos le practicaron 3 cirugías que tuvieron que ver con las complicaciones del cuadro. "Lo operaron a la primera y hubo complicaciones en la madrugada, lo volvieron a operar y dejaron el estomago abierto, querían ver como saturaba, como evolucionaba".

"Ayer entró al quirófano a las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, que dijeron que lo cerraron con éxito, que había que esperar como evolucionaba y ahora esta con un cuadro de neumonía, era de esperarse que le entre alguan bacteria porque estaba abierto" dijo por UVC Canal 10.

La joven contó que sus papás permanecen junto al jovencito a la espera de su mejoría.

Respecto a Jorge, María, casi entre lágrimas contó "es nuestro bebé, es nuestro único hermano varón, el único hijo varón de mi mamá y papá. No tenía amistades y si tenía amistades jugaba al free fire en la casa de su amigo , volvía acá, estaba acá. Con mi hermana lo cuidábamos un montón. No sale a la calle o tiene malas amistades, todas los que conocen a Jorge, a mi papá, conocen la familia que somos, saben. Mucha gente esta indignada por lo que le paso".

Negó la versión del comisario del lugar que dijo que el ataque habría sido provocado por un ajuste de cuentas "¿Qué ajuste de cuentas puede tener un chico de 15 años que no sale que incluso mi mamá lo lleva lo trae del colegio , de educación física, ¿Qué ajuste de cuenta puede tener?".

Sobre los atacantes, la joven aseguró "No los conozco, nunca los ví, no sé quienes son, creo que son apellido Mirando y Senzano".

Por último, agradeció a quienes donaron sangre y a los doctores Funes que los están ayudando económicamente como así también con la estadía de sus padres en Orán.

Por su parte el tío de Jorge, y con quien viajaba en la motocicleta el día del cobarde ataque, contó "le pido que me vaya a buscar a la Terminal, cuando me va buscar le digo yo manejo, salgo de la termianal. Agarro hasta la Av. España, y le digo Jorge, "vamos a comer un pancho" me voy hacia la Plaza, hasta que al llegar a la intersección de calle Belgrano, me pasa una moto y me sorprendió, miro que el chico de atrás lleva un puñal, y como riéndose, le digo ¿Jorge te han hecho algo? Me detengo, lo reviso, estaba herido, sangrababa un montón, llevaba un conjunto deportivo".

Recordó que en contramano llegó al hosptital, "llegó e ingreso con él desesperado, había mucha gente, entró por internación, me dirijo hacia los pasillos, justo había dos policías, les pido auxilio, llaman enfermero y sin pensarlo, lo acuesto en la camilla, le saco la remera, la campera, lo reviso. Tenía la herida cerca de la costilla, en la espalda, agarro su propia remera, porque sangrababa un montón, hasta que llegó la enfermera, la enfermera me dijo es superficial, le dice calmate, llega otro enferemero y dice superficial, ahí no más lo cocieron sin que ningún médico lo haya revisado. En ese momento llegaron los padres".

Respecto a los atacantes, el tío aseguró que no los conocía ni tampoco su sobrino. "Cuando lo acuesto en la camilla le digo, los conocías a esos? Me dice no tío no sé quienes son" cerró.

El tío insistió con la negligencia en el nosocomio de Embarcación. "Para mi es una total negligencia, porque decir que una herida superficial, mi sobrino casi se muere, porque le perforaron todo, creo que no tienen capacidad para estar atendiendo. Es una total verguenza como hosptial y creo que alguien debe intervenir. Asimismo pidió seguridad y Justicia por su sobrino. Nadie les hace nada, porque son menores o porque tienen adicciones.