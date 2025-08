Pablo López, presente en el Concejo: “No tengo nada que esconder, soy inocente y lo voy a demostrar"

En medio del proceso que podría derivar en su expulsión del Concejo Deliberante, el edil Pablo López se presentó este viernes en el recinto y brindó un breve pero contundente descargo ante sus pares, reafirmando su inocencia y cuestionando el procedimiento en su contra.

“Vengo porque no tengo nada que esconder, me declaro inocente y lo voy a demostrar en la Justicia, que es lo que corresponde”, expresó con firmeza. Aseguró que mantiene la frente en alto y que tiene la tranquilidad “de alguien que sabe que no ha cometido ningún delito”.

López apuntó contra el proceso llevado adelante por la Comisión de Disciplina y Juicio Político: “Quiero dejar constancia de que no se respetó mi derecho a defensa. Por eso no tengo más nada que agregar”, indicó antes de retirarse del recinto.

“No convalido lo que van a accionar aquí. Voy a recurrir a la Justicia”, concluyó ante la atenta mirada de los concejales, que este viernes deberán definir su futuro político en una Sesión Especial convocada para las 10:30.

La Comisión elaboró un dictamen que propone la expulsión de López por “incapacidad moral sobreviniente”, según el artículo 19 de la Carta Municipal.

La medida se sustenta en la documentación presentada por el propio edil, informes de la Fiscalía y hechos de público conocimiento vinculados a las denuncias por violencia de género y acoso.