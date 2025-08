60° Fiesta Provincial del Tabaco: Sáenz marcó su compromiso con la defensa del sector productivo de Salta y el NOA

El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a la familia tabacalera que celebró en Chicoana la 60° Fiesta Provincial del Tabaco, en honor a San Isidro Labrador, patrono del campos y agricultores.

Durante el almuerzo de camaradería que reunió a los principales protagonistas del sector, el Gobernador reiteró su compromiso con la defensa de todas las producciones de la economía provincial.

“Hemos demostrado en estos años que vamos a defender a Salta por sobre todas las cosas. No solamente en el tabaco y pocos gobernadores pueden decirlo públicamente”, comenzó diciendo Sáenz.

En este sentido, recordó la lucha por la modificación de la Ley de Impuestos Internos en el Congreso, poniéndose al frente de la defensa del Fondo Especial del Tabaco (FET) para corregir la "inequidad y la injusticia" de un impuesto que "muchos pagaban y otros, los vivos de siempre, miraban hacia otra parte y no lo hacían".

Afirmó que, "poniendo el pecho por sobre todas las cosas" y defendiendo los intereses de Salta, Jujuy y Misiones, "logramos lo que todos pensaban que era imposible".

El mandatario enfatizó que esta lucha no sólo honra a los trabajadores y productores actuales, sino también a sus antepasados, y busca asegurar "trabajo genuino, formalidad, tranquilidad a esos trabajadores que día a día trabajan en sus tierras".

A su vez, también indicó que reclamó que Nación no contempló la realidad productiva de provincias del norte, como Salta, en las retenciones: “El ciclo productivo más importante para la soja y el maíz, en el norte argentino empieza el primero de julio y casualmente ya se habían terminado las rebajas y las retenciones”, señaló.

En la misma línea aludió a la defensa de la industria azucarera junto a los gobernadores de Tucumán y Jujuy. “Independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcamos primero están los intereses del norte argentino”.

En un llamado a la unidad, el Gobernador instó a reflexionar sobre que no habrá crecimiento si no dejamos de lado las mezquindades, si no dejamos de lado los egoísmos y si de una vez por todas no trabajamos todos unidos por nuestra gente".

Señaló que históricamente los gobiernos nacionales no tienen una mirada federal y "no miran hacia abajo y hacia adentro; piensan que la Argentina empieza y termina en la General Paz".

Asimismo, se dirigió especialmente a los legisladores nacionales y les dijo: “Sigan sus convicciones, sigan sus ideales, sigan al dirigente nacional que más le guste, pero tengan un límite: los intereses y las realidades de su pueblo, porque a ellos tendrán que rendirles cuenta cuando vuelvan después de ser encandilados por las luces de Capital Federal”.

Por su parte, Esteban Amat, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta resaltó los 60 años de la Fiesta Provincial del Tabaco, un evento que ha visto pasar cuatro generaciones de productores.

Destacó el buen desempeño de la última campaña, señalando que las condiciones climáticas permitieron una producción superior a los 36 millones de kilogramos, un 17% más que la campaña anterior. Aunque la negociación del precio de acopio fue una de las más difíciles en la historia reciente, logrando sólo un 35% de incremento, el sector se enfoca en mejorar la eficiencia y la calidad para mantenerse competitivo a nivel internacional.

Además, hizo hincapié en la importancia de la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET) y agradeció la reforma normativa que ha permitido una mejora en los ingresos del Fondo, así como las iniciativas sociales y comunitarias del sector.

Los actos

A su llegada a Chicoana, Sáenz, acompañado por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, recorrió la Feria del Tabaco, donde dialogó con expositores.

Posteriormente, junto al intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, participó en la procesión con las imágenes de San Isidro y Nuestra Señora del Carmen, patrona del pueblo.

Entre las autoridades presentes se encontraban la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; los diputados nacionales Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega y Victoria Tolosa Paz; el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el presidente de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, Héctor Rupnik; legisladores provinciales, intendentes, y representantes de diversas cámaras, cooperativas, empresas y gremios del sector.