Con "movimiento creciente" y expectativa se acerca un nuevo finde XXL para el turismo

El viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos en Argentina y desde el sector turístico salteño esperan un repunte en las reservas, aunque reconocen que la tendencia actual marca decisiones de viaje a último momento.

“Considerando que la demanda ha cambiado, el comportamiento y la decisión de viaje, esperamos que se reactive más sobre la fecha”, señaló Lía Ravella, representante de la Cámara Hotelera Gastronómica de Salta, en diálogo con InformateSalta.

"Ha crecido la demanda en las rentadoras de autos y también es una señal clara que los visitantes realizan los paseos solos"

Según explicó, los visitantes eligen cada vez más viajar en vehículo propio, lo que pone en desventaja a las agencias de viajes respecto a los servicios que ofrecen. “También vemos que ha crecido la demanda en las rentadoras de autos y también es una señal clara que los visitantes realizan los paseos solos”, añadió.

En cuanto al movimiento interno, destacó que “el movimiento de salteños por nuestra propia provincia está siendo creciente, entonces esperamos que el interior aumente sus niveles de ocupación hotelera”.

Finalmente, sostuvo que todo el sector, junto al Ente de Turismo y el Ministerio, está trabajando en nuevas acciones de promoción para sostener la actividad.