Mañana se celebra el Día de San Cayetano, el pueblo salteño renueva su fe

Como cada 7 de agosto, fieles de toda la ciudad se acercan para celebrar el día de San Cayetano, patrono del pan, el trabajo y la providencia. En un contexto desafiante, la devoción al santo cobra un significado aún más profundo.

“Me encontré con una fe muy viva, que todavía se palpa”, expresó uno de los sacerdotes a InformateSalta. Señaló que durante los primeros días de la novena se vivieron jornadas intensas, con fieles buscando confesarse, participar de la eucaristía y renovar la esperanza.

“Sabemos que somos pocos los sacerdotes, pero en estas celebraciones tan grandes tratamos de unir fuerzas”, agregó.

En cada oración, pedido y gesto solidario, se refleja la fe de un pueblo que, aún en la dificultad, no deja de creer.