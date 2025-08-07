Jueves lluvioso y fresco en Salta: Se esperan lloviznas

Salta amaneció con cielo cubierto, 11.6°C de temperatura, humedad del 78% y vientos leves del norte a 4 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros, con el sol saliendo a las 7:55 y ocultándose a las 19:01.

Para el resto de la jornada se prevén lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde y noche, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

La temperatura máxima estimada es de 14°C, con vientos del sector sur de hasta 22 km/h.

El pronóstico extendido anticipa un fin de semana frío, con una mínima de -1°C el sábado, pero con una recuperación gradual de las máximas que alcanzarán los 23°C entre lunes y miércoles de la próxima semana.