"No somos responsables del fuego": Contemax se defendió y denunció una campaña en su contra

Noticia de este lunes fue que la Municipalidad de Salta presentó una denuncia contra la firma CONTEMAX GROUP S.R.L., por contaminar un predio en ampliación de B° 20 de Junio y por su posible responsabilidad en el incendio que arrasó decenas de viviendas el pasado viernes.

Según trascendió, el intendente Emiliano Durand solicitó ante el Ministerio Público Fiscal la suspensión inmediata de las actividades de la empresa, acusada de arrojar residuos peligrosos y operar sin el Certificado de Aptitud Ambiental.

En medio de las repercusiones, desde Contemax dieron a conocer un comunicado en el cual denunciaron una persecución política en su contra, encabezada por la intendencia capitalina, siendo “injustamente responsabilizados” por el incendio acontecido el pasado viernes.

“Cómo empresa familiar que sostiene a varias familias, no vamos a ser parte de una campaña de desprestigio con un trasfondo político”, reza el descargo publicado en sus redes sociales, confiando desde la firma en la Justicia la cual “garantiza el derecho de defensa y haremos uso del mismo en el ámbito que corresponde, pues el que nada teme, nada oculta”.

Lamentándose y solidarizándose con las familias afectadas por el incendio ocurrido en la zona sudeste de la Capital, la empresa se deslindó de responsabilidad por el foco ígneo. “Bajo ningún punto de vista fuimos nosotros responsables de iniciar o propagar el incendio”, se escudaron de las acusaciones.

Asimismo, en el comunicado denunciaron que, sin aparente orden judicial, personal del municipio habría ingresado a una propiedad privada donde trabajaban con escombros y que, en un momento donde al caer parte del material, ésta situación fue usada en su contra. “Están utilizando esa escena para reforzar una acusación sin fundamento”, espetaron.

“Confiamos que la justicia será objetiva, no crean en las mentiras pues destruyen personas, familias y empresas”