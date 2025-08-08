Escándalo en la UTM: Acusan a Pedro Serrudo de usura con fondos sindicales

Marcela Banegas, histórica dirigente de la Unión de Trabajadores Municipales, confirmó que el actual secretario general, Pedro Serrudo, otorga préstamos con intereses desmedidos utilizando dinero adelantado por el Ejecutivo como cuota sindical. “Me prestaron 100 mil pesos y me cobraron un millón de interés”, relató sobre las denuncias de los afiliados.

Las tensiones dentro de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) sumó un capítulo explosivo. En una entrevista radial, Marcela Banegas, referente del gremio y exaliada de Pedro Serrudo, reconoció que el actual secretario general pide adelantos de la cuota sindical al Ejecutivo municipal y utiliza esos fondos para otorgar préstamos a empleados municipales, cobrando intereses altísimos.

“Me prestaron 100 mil pesos y me cobraron un millón de interés”

Al ser consultada sobre esta maniobra, Banegas admitió que recibió numerosos reclamos de afiliados. “Muchos compañeros me reclamaron abruptamente, preguntándome por qué están entregando préstamos. Me dijeron: ‘me prestaron 100 mil pesos y me cobraron un millón de interés’”, sostuvo, confirmando las sospechas. La dirigente aclaró: “Gracias a Dios, nunca manejé plata de la UTM”.

Además de exponer la supuesta práctica usuraria, Banegas consideró que es momento de un cambio en la conducción del gremio municipal. “Ya necesitamos que haya presencias nuevas, que haya compañeros que estén en la lucha. Siempre estuve al lado de Serrudo, pero por la gente, por los compañeros municipales”, afirmó, dejando entrever una ruptura definitiva con la actual dirigencia.

Las declaraciones reavivan las críticas a Serrudo, cuestionado en distintas oportunidades por el manejo discrecional de los recursos gremiales y por perpetuarse en la conducción de la UTM. Ahora, las acusaciones de usura con fondos sindicales amenazan con derivar en denuncias formales y profundizar la crisis interna del sindicato.