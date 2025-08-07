“Para mí, San Cayetano es todo”: fieles salteños renuevan su fe en el Santo del trabajo

Este 7 de agosto es el día en que los feligreses celebran al santo patrono del trabajo, San Cayetano, donde los pactos de fe se renuevan en un nuevo año.

Con motivo de la procesión y novena en nombre de San Cayetano, se puede ver mayor concurrencia de fieles en el Templete que alberga a este santo patrono, por lo que móvil de CNN Radio Salta se acercó al lugar.

“Para mí San Cayetano es todo y hoy es también mi cumpleaños” dijo una señora que con un caminar dificultoso contó que es discapacitada y que algunos días puede caminar y otros no, pero que la fe la moviliza a llegar al templo. “Pedí por salud y mi hijo que no tiene trabajo, que podamos salir adelante”.

“Le pido que me ayude a caminar así pueda seguir la procesión”.

Otra de las fieles dijo que vive esta época con devoción y que deben tomar a San Cayetano como ejemplo a imitar, quien se despojó de sus riquezas e inspiró a la práctica de la caridad.

“Yo vivo continuamente con el amor de Dios, Salta es la provincia de la fe como dijo Juan Pablo II”.

Uno de los voluntarios que se encuentra en el templete lo vive como una fiesta, también aprovechó la oportunidad para enaltecer a la procesión a este santo patrono: “Después de la procesión del Milagro viene la de San Cayetano”.

El Capellán del templete, el padre Abdon, indicó que muchos feligreses se acercan a participar de la novena, por lo que esperan el domingo contar con una gran cantidad de personas acompañando tanto de Salta como fuera de la provincia.

“Vienen con muchas promesas y compromiso para vivir esta novena con alegría y esperar un año más de gracia”.

El padre Armengol, quien está de visita por esta festividad, hizo hincapié en la fortaleza de la comunidad que profesa una fe muy fuerte.

“Estamos pasando tiempos difíciles, pero siempre la fe puesta en aquel que puede proveer desde trabajo hasta el pan cotidiano, pan espiritual, pan material” comentó el padre.

“Hay una fe muy viva en Salta, una fe que se palpa en la cercanía de la gente, en su devoción”.

Señaló que la búsqueda de paz es el principal pedido de los fieles, quienes están en medio de un mundo ansioso donde abunda la búsqueda de trabajo.