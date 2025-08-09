Gustavo Costas se mostró indignado con el arbitraje en el duelo ante Boca: "Pasó lo de siempre, foul, foul"

El entrenador Gustavo Costas no ocultó su malestar tras el empate 1 a 1 entre Racing y Boca en La Bombonera, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 expresando su disconformidad con el árbitro Nicolás Ramírez.

El técnico de la “Academia” analizó el desarrollo del encuentro y volvió a apuntar contra lo que considera un patrón repetido en el fútbol argentino cuando su equipo intenta proponer: “Tomamos malas decisiones dentro del área. El primer tiempo fue lo que más me gustó. No estuvimos finos. En el segundo tiempo pasó lo de siempre, foul, foul, foul. Para poder ganar un partido tenemos que hacer dos o tres goles”.

“Es el mismo árbitro que nos metió en un arco contra Independiente”, sentenció el entrenador.

Por otro lado, el técnico evitó pronunciarse sobre Marcos Rojo, flamante refuerzo de Racing que no podría jugar en el Torneo Clasura: “De Marcos Rojo hoy no voy a hablar”.

A su vez, expresó como manejará la seguidilla de partidos: “Hablaremos con los médicos, con los profes y los jugadores para ver como están. Tenemos muchos partidos seguidos”.

Con este resultado, Racing alcanzó las cuatro unidades y se ubica en la duodécima posición de la zona A, lejos todavía de la pelea por los primeros puestos. Aun así, Costas ya piensa en el duelo ante Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual se jugará el marte a las 21.30 (hora argentina) en Uruguay y, posteriormente, el duelo ante Tigre el viernes a las 21 en Avellaneda.