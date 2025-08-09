Milei publicó una extensa carta y negó que la suba del dólar tenga un impacto en los precios

En un extenso posteo publicado en la red social X, la Oficina del Presidente Javier Milei complementó el discurso emitido por cadena nacional el pasado viernes con una exposición teórica sobre la inflación, el rol del dólar y la política monetaria.

Bajo el título “Aspectos esenciales del análisis monetario”, el mandatario desarrolló cinco puntos centrales que, según su visión, explican por qué los recientes movimientos del dólar no deberían generar efectos inflacionarios.

Milei abrió su exposición cuestionando a la mayoría de los analistas económicos, a quienes acusó de mantener “una racha negativa” en sus pronósticos desde antes del cambio de gobierno. “Lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos”, señaló, destacando que sólo un puñado de expertos —incluido su equipo económico— habría acertado en sus diagnósticos.

ASPECTOS ESENCIALES DEL ANÁLISIS MONETARIO



Por el Presidente Javier Gerardo Milei.



1. Introducción



Desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 9, 2025

El texto recurre a referencias de economistas clásicos y contemporáneos, especialmente de la Escuela Austríaca, como Carl Menger, David Hume, Richard Cantillon, Carl Wicksell y Robert Lucas. Estos autores, habituales en el repertorio intelectual del presidente, sirven como sustento teórico para su enfoque monetarista.

Desde la liberalización del mercado cambiario en abril, el debate económico se ha centrado en el impacto del dólar sobre los precios. Milei rechaza la idea de que un aumento en la divisa implique necesariamente un traslado a precios (passthrough), calificando esa noción como “falsa” y basada en un “profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”.

“El comportamiento endogámico de los analistas es entendible si no se pagan costos por errar cuando todos fallaron”, ironizó, comparando la lógica de los pronósticos con el Oráculo de Delfos: “daba consejos, pero no tomaba decisiones”.

En su desarrollo teórico, el presidente define al dinero como “un bien de intercambio indirecto” cuya demanda es derivada de la demanda total de bienes y servicios. Esta concepción lo lleva a afirmar que la inflación no es un fenómeno de precios relativos, sino de política monetaria.

Citando a Milton Friedman, Milei concluye que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, causado por un exceso de oferta de dinero —ya sea por aumento de emisión o caída en la demanda— que deriva en pérdida del poder adquisitivo.

El posteo presidencial no sólo busca reforzar la narrativa oficial sobre la estabilidad macroeconómica, sino también marcar distancia con los enfoques tradicionales del análisis económico local. En un contexto de volatilidad cambiaria y expectativas inflacionarias, Milei apuesta por consolidar su visión monetarista como marco interpretativo dominante.

MÁS NOTICIAS: