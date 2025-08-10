Ahorros y tasas: La billetera virtual que paga más y se posicionó por encima de gigantes

En la constante competencia por captar los ahorros de los argentinos, una billetera virtual menos tradicional se posicionó por encima de gigantes como Mercado Pago y Naranja X, ofreciendo el rendimiento más alto del mercado en agosto. Se trata de Cocos, que lidera el ranking de tasas de interés.

Según se supo a partir de un informe de El Economista, la Tasa Nominal Anual (TNA) de Cocos se ubica en 31,97%. Le siguen de cerca Mercado Pago y Prex Argentina, ambas con un 31,46%, y Personal Pay con 31,43%.

La mayoría de estas plataformas invierten el saldo de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM), que ofrecen liquidez diaria y acreditación automática de intereses, una ventaja clave frente a los plazos fijos tradicionales.

El ranking completo: qué billetera virtual paga más interés

Con los últimos ajustes, el ranking de las principales billeteras virtuales quedó de la siguiente manera:

Cocos: 31,97%

Mercado Pago: 31,46%

Prex Argentina: 31,46%

Personal Pay: 31,43%

Claro Pay: 30,33%

Astropay: 29,78%

Naranja X: 29,00% (con tope de $800.000)

Lemon Cash: 27,53%

Ualá: 27,00% (con tope de $1.500.000)