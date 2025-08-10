Tucumán amplía su red de megáfonos en plazas y parques: Casi un reality

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán amplió su red de megáfonos en espacios públicos como plazas y parques, con el objetivo de vigilar, prevenir incidentes y emitir avisos a la comunidad.

Los dispositivos, distribuidos en puntos estratégicos, permiten a personal municipal y de seguridad intervenir rápidamente con mensajes claros en caso de conductas inapropiadas, emergencias o situaciones de riesgo. También se utilizan para difundir recordatorios y recomendaciones que contribuyan al cuidado de los espacios verdes.

Desde el municipio destacaron que la medida busca reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana. “No se trata de invadir, sino de estar presentes y actuar a tiempo cuando sea necesario. Es una herramienta para proteger y prevenir”, señalaron.

Aunque para algunos recuerda escenas de The Truman Show, la intención es muy distinta: aquí, la voz que suena no escribe el guion de la vida cotidiana, sino que actúa como un aliado invisible que vela por el orden y el bienestar de quienes disfrutan de los espacios públicos.