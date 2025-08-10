Más de 15 mil fieles en la procesión de San Cayetano

Miles de devotos se concentraron en la avenida Entre Ríos para acompañar el paso de San Cayetano, que recorrió República de Siria, Leguizamón y Coronel Suárez, hasta culminar en Plaza España, donde se celebró la misa central.

Según estimaciones policiales, participaron unas 15 mil personas. La columna avanzó entre rezos, banderas amarillas y pequeñas réplicas del santo, con familias enteras, jóvenes, niños y adultos mayores que se acercaron para agradecer y pedir por trabajo, salud y bienestar