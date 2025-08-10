Fatal accidente en Ruta 9: Un salteño perdió la vida en Tucumán

Esta mañana, un trágico siniestro vial se registró en el kilómetro 1.338 de la Ruta Nacional N° 9, a la altura de la localidad de Choromoro, provincia de Tucumán.

Por causas que aún se investigan, un Volkswagen Gol Trend gris conducido por hombre oriundo de la ciudad de Salta, se despistó y terminó a varios metros de la calzada.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, el conductor falleció en el lugar.

Trabajaron en la zona Bomberos Voluntarios de Trancas, personal de la Comisaría de Choromoro, Medicina Legal, Criminalística y efectivos del peaje.