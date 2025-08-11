En el Día del Nutricionista llaman a una alimentación consciente e integral

Hoy es el Día del Nutricionista, por lo que los profesionales que cuidan de nuestra alimentación están de festejo y aprovecharon la oportunidad para remarcar la importancia de una visión integral.

Desde InformateSalta nos comunicamos con la Licenciada en Nutrición, Sonia Gómez, quien nos comentó que la intención y misión es lograr el despertar de la alimentación consciente en todos los salteños.

La consulta no debe centrarse en las cuestiones de calorías o peso, sino en un nutrir integral, con escucha al paciente para comprender porque comen determinados grupos de alimentos prestando atención a la parte mental y emocional: “Todo está a veces relacionado a estados de ánimo, situaciones de ansiedad, relacionadas al manejo de las situaciones”.

“No solo nutrir el cuerpo, lo físico, sino nutrir el alma, nuestra energía”.

Con preparación en biodescodificación de un programa neurolingüístico, hizo hincapié en la necesidad de un enfoque integral que permita ver el trasfondo del porqué de una diabetes, problema de páncreas, de hígado graso: “Siempre hay una cuestión emocional, una cuestión familiar, heridas, nos ayuda un montón a la hora de indicar los alimentos y a la hora de hacer el click en el otro”.

“Estamos en un cambio a una era de alimentación con recomendaciones ancestrales, la intención es que volvamos más a lo natural, a lo orgánico”.

Señaló la importancia de lo natural, de cultivar la tierra y de producir uno mismo sus alimentos, saber que lleva uno a su organismo, con una reducción de alimentos ultra procesados.