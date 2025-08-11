Auto embistió a una moto con madre e hijo a bordo y el conductor huyó del lugar

Nuevamente, la problemática de la siniestralidad vial da qué hablar en Salta, con aquellos episodios de colisiones, con el agregado y la gravedad que uno de los involucrados se da a la fuga, mientras las personas damnificadas quedan tendidas en el lugar de los hechos.

¿Qué fue lo que ocurrió? Este episodio aconteció el fin de semana en la ciudad de Metán, más precisamente mediando las 7.30 horas de este domingo, en el cruce de las calles Mitre y Juana Azurduy, por donde circulaba una motocicleta.

Según informó el medio El Vocero Hoy, en esa motocicleta iba una madre junto a un niño. Sin embargo, cuando llegaron al mencionado cruce, se produjo la colisión con la aparición de un automóvil, que impactó contra los primeros, que quedaron tendidos en la calle.

Aparentemente el vehículo, modelo Clío, habría tenida atrapada la motocicleta debajo del paragolpes, por tanto hizo marcha atrás y, liberada de la misma, se dio a la fuga, dejando a la mujer junto a su niño, de entre 3 y 4 años, en la dureza del pavimento.

Un vehículo particular llegó al lugar para llevar a los damnificados al hospital, mientras se aguardaban las averiguaciones para dar con los responsables de este caso. En base a comentarios de la gente, en el auto iban dos personas, aparentemente dos hombres, con la patente terminada en 797.