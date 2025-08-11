Otra vez, detectan un camión de Contemax tirando basura "con total impunidad"

Tras las graves denuncias que señalan a Contemax Group S.R.L. como presunta responsable del incendio ocurrido en el barrio Ampliación 20 de Junio, que dejó a 36 familias sin hogar, el periodista Oscar Correa compartió en sus redes sociales un video que evidencia la irresponsabilidad de la empresa.

Las imágenes muestran claramente a un camión perteneciente a Contemax arrojando residuos en la misma zona afectada por el incendio.

Correa no dudó en señalar con dureza: “La empresa denunciada por los incendios en 20 de Junio, que además pertenece a una concejal de La Libertad Avanza (LLA), sigue tirando basura con absoluta impunidad”.

Cabe destacar que el municipio ya anunció que iniciará acciones judiciales contra la empresa por arrojar residuos inflamables en un predio no habilitado.

En tanto, vecinos y organizaciones sociales insisten en la necesidad de medidas urgentes y contundentes para evitar que hechos como este se repitan, reclamando justicia y una intervención efectiva para proteger a las familias afectadas y garantizar un ambiente seguro en el futuro.