¡Hay video! Cachetada, gritos y tensión en el Concejo de Gral. Güemes

La violencia fue protagonista de un penoso episodio ocurrido en la ciudad de General Güemes, cuando dos personas increparon a una concejal, quien recibió un cachetazo en su rostro, bajo las acusaciones de haberle burlado de un compañero suyo del cuerpo deliberativo.

Según la información que compartieron distintos medios, este episodio tuvo como protagonista a la edil Julieta Gómez, quien fue increpada por la madre y la hermana de otro concejal, de apellido Nieva, las cuales apuntaron contra la legisladora por supuestas burlas que ésta habría proferido contra su par en una entrevista.

En un video que se viralizó rápidamente por las redes sociales, se puede ver a estas personas frente a Gómez, quien permanece sentada, pidiendo que le muestre dónde se había burlado ella de su par. Sin embargo, cuando invitaba a ver el video de la entrevista en cuestión, la mujer que estaba delante de ella, le propina una fuerte cachetada en su pómulo izquierdo.

“Hoy pasé un muy mal momento”, aseveró Gómez en declaraciones posteriores que dio al periodista Ángel Teseira donde relató que fue el fin de semana donde dio la entrevista en cuestión, en la que se refirió a Nieva pero que no se burló ni nada.

Ni embargo, luego de la nota, dijo que Nieva se expresó en el grupo de WhatsApp de los concejales donde “me estaba amenazando que esto iba a pasar”. También dijo que en la mañana de este lunes, cuando llegaron la madre y la hermana del edil, pidió gente que grabara todo, temiendo la violencia que pasó.

“La madre aduce que yo me había burlado de la salud del concejal y su niño, un bebé, ¿cómo me voy a burlar? Si hubiera hecho eso de burlarme de un compañero, de una criatura… ¿cómo? Antes que concejal, soy gente”, se defendió.

“Sufrí un golpe de mano abierta”