Operativos simultáneos del Registro Civil en Orán y Salta Capital del 11 al 14 de agosto

El Registro Civil de la Provincia realizará la próxima semana un operativo simultáneo en Orán y en Salta Capital, que se extenderá desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto. Durante estas jornadas, los vecinos podrán gestionar documentos de identidad, cambios de domicilio, actualizaciones y pasaportes.

En Orán, la atención se desarrollará con el siguiente cronograma:

Lunes 11: barrio 200 Años.

Martes 12: Hospital Modular del barrio 4 de Junio.

Miércoles 13: barrio 9 de Julio.

Jueves 14: barrio Estación.

En Salta Capital, el operativo será:

Lunes 11 y martes 12: Salón de Usos Múltiples Pablo Pascual, barrio El Tribuno (avenida Roberto Romero 3051).

Miércoles 13 y jueves 14: Centro Vecinal del barrio Miguel Aráoz (calle Diario La Nación 3547).

En todos los casos, la entrega de turnos comenzará a las 9:00 y se otorgarán 120 por orden de llegada.

Costos y exenciones

El DNI regular tiene un costo de $7.500 y la modalidad exprés, $18.500. El pasaporte común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000. Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática del RENAPER y ANSES.