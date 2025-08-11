Sáenz en La Nación+: “No existe una tercera vía, quiero legisladores que digan con los salteños no”

Política11/08/2025
El gobernador Gustavo Sáenz fue consultado por el canal nacional La Nación + sobre las elecciones nacionales y cómo será su posición en relación a los candidatos salteños al Congreso de la Nación.

Aseveró que decidió no bendecir a ningún candidato y no es momento “de discutir entre pasado y presente sino de sentarnos a discutir el futuro”. En este sentido rechazó elegir entre kirchnerismo y libertad.

"Me pone en una situación que un salteño deba elegir entre 2 dirigentes nacionales, entre dos posiciones pero yo me quedo plantado en Salta, y defiendo los intereses de los salteños", a lo que le preguntaron si es que está buscando una tercera vía: "No, no existe una tercera vía", dijo el mandatario salteño.

Y agregó que "yo lo que quiereo es tener legisladores independientemente que sean del kirchnerismo, o de La Libertad Avanza o que sea del partido que sea, que tengan ese limite de decir con los salteños no".

