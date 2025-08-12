Jésica Gutiérrez: A 11 meses de su desaparición, la familia exige respuestas

Policiales12/08/2025
Jéssica Elizabeth Gutiérrez

Se cumplieron 11 meses de la desaparición de Jésica Gutiérrez, hace casi un año que su familia y seres queridos la buscan con desesperación, pidiendo sin cansancio justicia. 

Jésica, madre, hija y amiga, desapareció en La Caldera y desde ese momento surgieron distintas hipótesis sobre su paradero, sin dar respuesta del mismo. 

Jéssica Elizabeth GutiérrezA 10 meses de la desaparición de Jésica Gutiérrez: "Buscamos en todo el pueblo y no hay incidicios"

La incertidumbre continua presente en los vecinos de La Caldera que quieren saber que sucedió con Jésica, con la angustia de una familia que continua latente. 

Piden a quienes cuenten con información comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día