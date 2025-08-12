Jésica Gutiérrez: A 11 meses de su desaparición, la familia exige respuestas

Se cumplieron 11 meses de la desaparición de Jésica Gutiérrez, hace casi un año que su familia y seres queridos la buscan con desesperación, pidiendo sin cansancio justicia.

Jésica, madre, hija y amiga, desapareció en La Caldera y desde ese momento surgieron distintas hipótesis sobre su paradero, sin dar respuesta del mismo.

La incertidumbre continua presente en los vecinos de La Caldera que quieren saber que sucedió con Jésica, con la angustia de una familia que continua latente.

Piden a quienes cuenten con información comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.