Atentos estudiantes de la UNSa: Última oportunidad para renovar el Pase Libre

Los alumnos ingresantes de la Universidad Nacional de Salta tienen la última oportunidad para realizar la renovación del Pase Libre porque de lo contrario perderán el beneficio.

Realizaron este último trámite, los estudiantes pasarán a contar con los 70 pasajes gratuitos mensuales que les habilita su nueva condición de alumnos regulares.

Para poder tramitar la renovación, los estudiantes deberán figurar en el padrón de SAETA en www.saetasalta.com.ar, en el acceso PASE LIBRE. En el caso de no figurar en esta nómina deberán hacer el reclamo correspondiente en el área de Bienestar Universitario.

Los interesados, deberán presentarse con turno online previo con su tarjeta SAETA estudiantil. Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.