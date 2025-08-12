Mirá cómo va quedando la nueva plaza en el predio de la ExPalúdica

El predio ubicado en el centro de la ciudad será un nuevo pulmón verde y los trabajos avanzan a buen ritmo.

Actualmente, desde el área de obras públicas de la Municipalidad, se están ultimando detalles y la puesta a punto de la plaza que tiene caminerías, se instalaron bancos y luminarias y un sistema de riego por goteo y aspersión.

Sumado a las obras en la plaza, actualmente, se trabaja en la restauración de los edificios internos y la parquización sobre calle Vicente López.

Son siete los edificios que se están restaurando actualmente para frenar el deterioro de los mismos. Este espacio verde se conectará con la plaza de la Usina Cultura.