Orán vive su segunda semana de festejos por los 231 años, conocé las actividades

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán continúa celebrando su 231° aniversario con una nutrida agenda de actividades culturales, recreativas y patrióticas que se desarrollarán durante la segunda semana de agosto en distintos puntos del municipio.

En Plaza General Pizarro, se realizó “Yo Amo Orán”, un paseo que rindió homenaje a hombres y mujeres que, con talento, compromiso y solidaridad, han contribuido al crecimiento y prestigio de la ciudad, llevando su nombre más allá de las fronteras.

El programa “La Municipalidad en tu Barrio” llegará hoy al barrio 9 de Julio y el jueves 14 en barrio Estación.

El jueves, en el Hotel “Alto Verde”, se llevará a cabo el acto de “Jura de la Independencia Argentina”, una ceremonia que reunirá a autoridades, instituciones educativas y vecinos para reafirmar el compromiso con la libertad y la independencia que llegaron los próceres de la Patria.

Finalmente, sábado 16, el barrio Los Lapachos será escenario de “Juglares en Agosto”, una jornada para compartir en familia, vivir las raíces culturales y disfrutar del talento local, extendiendo la celebración a cada rincón de Orán.