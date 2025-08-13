El turismo europeo se prepara para llegar a Salta: “Ya tenemos muchas reservas para octubre y noviembre”

La temporada de turismo en Salta presenta un escenario mixto este año, según cuenta Gustavo Di Mecola, empresario turístico salteño. Aunque el turismo nacional se muestra más incierto, especialmente por la falta de feriados y la situación económica del país, el segmento internacional mantiene buenas expectativas.

“Los europeos hacen reservas con mucha anticipación, a veces con seis meses, un año o hasta dos años. Octubre y noviembre son meses claves para el turismo europeo en el norte argentino y ya tenemos muchas reservas”, explicó Di Mecola en diálogo con InformateSalta.

El empresario detalló que la mayor parte de estos visitantes son turistas con un rango promedio de entre 40 y 70 años, que suelen recorrer Salta, Jujuy y Tucumán durante una semana. “Se quedan dos noches en Salta, una o dos noches en Cafayate, y también en Purmamarca”, señaló.

En contraste, el turismo nacional opera con mayor incertidumbre y a último momento, con compras de paquetes en plazos mucho más cortos, entre una semana y quince días antes del viaje. “El turista local siempre está viendo a último momento por cómo está la situación económica”, comentó Di Mecola.

Además, remarcó que el turismo regional, especialmente desde Tucumán y Jujuy, depende en gran medida de promociones puntuales y estrategias locales que logren captar a quienes deciden viajar de forma más espontánea.

Sobre el impacto de las elecciones nacionales que se celebran el 26 de octubre, el empresario consideró que suelen generar una pausa en la actividad turística: “Para Argentina es un paréntesis, como que todo queda confinado y la gente espera”.

En conclusión, pese a la compleja coyuntura, Di Mecola se mostró optimista: “No va a haber un gran cambio respecto a otros años. Ya tenemos muchas reservas y estamos bien en el promedio”.