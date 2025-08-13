El juicio por la muerte de Nuri, se retomará la semana que viene

En Orán, se lleva a cabo el juicio por la muerte de Nuri Klimasauskas. La joven de 27 años había sido hallada sin vida dentro de un complejo habitacional donde convivía con el acusado.

Por la muerte de la mujer, está siendo juzgado, Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

En la jornada declararon una amiga de la mujer y un socio de ella de forma virtual. También dos amigos más de la víctima y una vecina, en forma presencial.

El juicio continuará el próximo lunes desde las 13, donde seguirá la ronda de testigos.