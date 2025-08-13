¡Un peligro! Se prendió fuego una estación de servicio en Pichanal

Momentos de tensión se vivieron en Pichanal este martes, alrededor de las 14:25 en una estación de servicio YPF, ubicada en el cruce. Según se reportó el foco ígneo habría iniciado en el sector del almacén y empezó a propagarse rápidamenten por el lugar.

De inmediato se dio aviso a los Bomberos Voluntarios de Pichanal, quienes acudieron con una dotación y realizaron un ataque rápido. También se desplazaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Orán en los móviles N°18, N°24 y N°25.

Al llegar al lugar, el personal de la empresa ya había efectuado una primera intervención con un extintor, lo que ayudó a contener el fuego. Posteriormente, los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento, sofocación y ventilación para asegurar el área.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales, publicó Orán Conectado.