Copa Argentina: Newell’s le ganó a Atlético Tucumán en el Martearena

Newell’s le ganó 3 a 2 a Atlético Tucumán y será el rival de Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena y correspondió a los octavos de final del “torneo más federal”.

Luciano Lollo, Gonzalo Maroni y Carlos “Cocoliso” González marcaron para el elenco rosarino (actualizar), mientras que Miguel Brizuela y Mateo Coronel hicieron lo propio para el Decano.

Aunque todavía no está confirmado, diferentes medios partidarios al Pirata deslizaron que el partido ante Newell’s podría jugarse el sábado 5 de septiembre en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. La doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas influiría en la designación del día del cruce.