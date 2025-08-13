Copa Argentina: Newell’s le ganó a Atlético Tucumán en el Martearena

Copa Argentina: Newell’s le ganó a Atlético Tucumán en el MartearenaDeportes13/08/2025
Newell’s le ganó 3 a 2 a Atlético Tucumán y será el rival de Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena y correspondió a los octavos de final del “torneo más federal”.
Luciano Lollo, Gonzalo Maroni y Carlos “Cocoliso” González marcaron para el elenco rosarino (actualizar), mientras que Miguel Brizuela y Mateo Coronel hicieron lo propio para el Decano.
Aunque todavía no está confirmado, diferentes medios partidarios al Pirata deslizaron que el partido ante Newell’s podría jugarse el sábado 5 de septiembre en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. La doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas influiría en la designación del día del cruce.
Te puede interesar
Lo más visto