“Esta obra es de todos los güemenses”: Inauguraron la nueva terminal de Güemes

Este viernes, el intendente de General Güemes, Carlos “Kety” Rosso, inauguró la nueva terminal de la ciudad, destacando el trabajo conjunto entre municipio, provincia y comunidad. “Esta es la obra de todos los guemenses porque cada uno a su manera hizo algo para que hoy estemos”, afirmó durante el acto.

Rosso agradeció al gobernador, a los ministros, concejales y funcionarios presentes, resaltando que la obra no habría sido posible sin la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. “Cuando dijeron que hay que inaugurar, quienes siguieron en el cargo tienen toda la importancia. Con el gobernador y en conjunto con los ministros y gracias a los concejales quienes nos escucharon se pudo inaugurar esta obra”, indicó.

El jefe comunal también aclaró que la terminal no es el único proyecto en marcha. “No termina acá, también está la obra sobre la ruta 34, los desagües para que no se inunde la terminal, el arreglo de veredas, cloacas para tres familias, pintura en casas y el arreglo de calles del barrio Obrero. Esos y otros proyectos continuarán”, explicó.

Por último, Rosso enfatizó la importancia de la participación comunitaria en cada obra: “Los ejecutivos solos no podemos hacer cosas, la debemos hacer en conjunto con la comunidad. Cada obra que se realiza, la comunidad es la que debe apropiarse”.