Desde la familia de Graciela Burgos niegan una colecta para el velorio

Este miércoles encontraron el cuerpo sin vida de Graciela Mabel Burgos en su vivienda en barrio Morosini. La mujer era buscada hace varios días.

Se familia aclaró que no se ha emitido ningún comunicado solicitando dinero para los gastos de sepelio. También aclararon que los mismos están cubiertos en su totalidad.

“Solicitamos a toda la comunidad no difundir noticias falsas y respetar el dolor de la familia, que atraviesa un momento de profundo pesar” expresaron en un comunicado.