Muerte de Graciela: "No tiene cajón ni nada, ni para los remedios tenía"

Graciela Mabel Burgos, de 52 años, era buscada desesperadamente desde el jueves pasado. Su familia empezó a viralizar por redes su desaparición, remarcando que había dejado el celular.

Con el correr de las horas se conoció que finalmente apareció sin vida en la vivienda a la que decían no regresaba hacía una semana en barrio Morosini, en la zona Sur de nuestra ciudad.

Desde su aparición sin vida, familiares, vecinos y la comunidad en general no salen del asombro y las preguntas son muchas, que se esperan encuentren respuestas en manos de la Fiscalía UFEM que ya se aboca a la autopsia e investigación.

Vecinas de la mujer contaron algunos detalles a través de Somos Salta, una de ellas contó que fue niñera de su hijo tiempo atrás y tenían una relación de amistad. "El último día que la vi fue el lunes 4. Hablé con ella, nos saludamos, me ofreció productos de limpieza y yo me entero el jueves que estaba desaparecida. El lunes cuando la vi fue al mediodía, veníamos para acá, yo entré rápido a cocinar y entró a su casa".

Agregó que ella y su padre vendían productos de limpieza. "Se dedicaba a su papá. Ella era la niñera de mi hijo, como que se armó una amistad. Sabía que era diabética, la vi normal. Iba a comprar, a la farmcia. Me pidió una vez que la acompañe a la farmacia, no era una persona que caminaba muchas cuadras. Siempre acompañada o para apoyarse, nunca la vi que se vaya lejos, siempre aquí, de su casa al negocio, o quizás se iba a la casa de su hermana en Ceferino".

La mujer fue una de las testigos que vio el operativo en la habitación donde fue encontrado el cuerpo de Gabriela y contó "Vi las cosas que se recogieron, no la vi a ella, no había olor" explicó que no puede dar más detalles por pedido de la fiscalía.

Por último la vecina comentó que la familia estaría necesitando ayuda económica porque Graciela carecía de servicio de sepelio "Están necesitando, la familia irá hacer colecta. Sé que no tiene cajón ni nada. Ni para los remedios a veces tenía. Eso es lo poco que hablé con los familiares".

Otra vecina, confirmó que la mujer era diabética "Yo pensaba que ella alquilaba, pero era el padre, sufría de diabetes. Es asombroso que aparezca ahí, la buscaron en todos lados menos en su cuarto. ¿La policía no entró?".