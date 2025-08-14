Muerte de Graciela Burgos: "No sabemos si el cuerpo es de mi hermana porque nadie lo vio”

Ayer fue hallada Graciela Burgos, intensamente buscada en las últimas semanas por autoridades y familiares, pero su aparición no aclaró el misterio: el caso se torna más complejo y plantea nuevas interrogantes para la investigación.

Hoy sus familiares piden que se esclarezca el hecho, ya que en medio del dolor no pudieron ver el cuerpo de Graciela, quien aparentemente, según les informaron a los familiares, tendría 10 días de fallecida.

La hermana de Graciela comentó a Pirámide Noticias que su hermano recibió la llamada indicando que habían encontrado el cuerpo en el departamento de la mujer, por lo que partió al lugar rápidamente, pero personal policial le dijo que no podían dejarla ingresar porque personal del CIF trabajaba en el lugar.

Empezaron a surgir diferentes preguntas, porque no vieron nada cuando subieron a buscar prendas para el rastrillaje y porque no los acompañaron a buscarla en el departamento, y si estuvo allí desde primer momento como no la encontraron con la búsqueda.

“Supuestamente el rastrillaje que hicieron los perros era desde el portón de la casa de mi papá hasta la esquina de la calle Polonia, los perros iban y venían ahí nomas y como es que los perros no fueron arriba y supuestamente están diciendo que el cuerpo estuvo ahí todo el momento como no subieron” comentó la mujer.

“Yo me imagine que la requisa era tanto en la casa de mi papá como en el departamento de mi hermana, ¿porque hicieron la requisa en la casa de mi papá y no donde vivía mi hermana?” se preguntaba, a lo que agregó que en ningún momento la Policía los dejó pasar a identificarla: “no sabemos si el cuerpo es de mi hermana porque nadie lo vio”.

Según dijo, al momento de darle el detalle de las prendas que le devolvían de su hermana, su hija se percató que en la descripción que vestía la misma prenda que tuvo en un cumpleaños donde le sacaron la fotografía, lo cual avisaron a la fiscal a cargo.

Posteriormente tuvieron una conversación con la psicóloga a cargo quien les consultó cuando fue su último mensaje y el momento en que le sacaron la fotografía: “Cuando seguimos insistiendo de como la encontraron, la mujer dice que tiene entendido que su hermana al parecer tuvo un ACV, fue una muerte natural no muestra síntomas de violencia. Pero me dice que el cuerpo de ella fue encontrado debajo de la cama, donde tenía la ropa, la pieza con el placard, yo pregunto cómo fue que no tuvo un golpe, cómo fue a parar debajo de la cama y porque no quieren que veamos el cuerpo”.