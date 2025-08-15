Circunvalación Oeste: Instalarán 9 cámaras para controlar la velocidad y prevenir siniestros

Tras los reiterados accidentes ocurridos en la Circunvalación Oeste de Salta, el secretario de Tránsito de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, en diálogo con InformateSalta, anunció la instalación de radares que detectan velocidades superiores a las permitidas.

Según detalló, está prevista la instalación de 9 cámaras de control en puntos estratégicos de la Circunvalación. "Ya realizamos la evaluación para la instalación de estos dispositivos, están previstas 2 cámaras en circunvalación noroeste (zona de la U) y el resto en la oeste", comentó.

Las causas

Assennato afirmó que uno de los principales problemas que provoca estos siniestros es el exceso de velocidad. “El límite de velocidad es de 110 km/h, pero el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de los accidentes”, indicó el funcionario.

Otra de las causas son las distracciones, especialmente por el uso del teléfono móvil. "El uso del celular desvía la atención del conductor, lo que incrementa considerablemente el riesgo de siniestros", señaló, agregando que estas situaciones se ven potenciadas por otros factores como el alcohol, el asfalto mojado y la neblina.

Reducción de víctimas fatales y otras medidas preventivas

En cuanto a las estadísticas, Assennato mencionó que, aunque los números de víctimas fatales disminuyeron este año en comparación con 2024, la preocupación persiste. "El ideal sería cero, pero hemos visto una disminución. El año pasado tuvimos 24 muertes en el ejido urbano, mientras que en 2025 llevamos 13, de las cuales 5 se dieron en el área urbana", aseguró.

Otras medidas

El funcionario también se refirió a otras medidas de prevención, como el control estricto del uso de casco y luces en motos. "Lo que estamos haciendo está salvando vidas, aunque algunos lo consideren exagerado", concluyó.