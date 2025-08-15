Bancarios cerraron un nuevo incremento y un bono de más de $1.600.000

Los trabajadores del sector bancario acordaron un nuevo incremento salarial para el mes de julio, el cual se verá reflejado con los sueldos del mes de agosto.

A partir del nuevo aumento salarial de julio que recibirán los empleados bancarios, el sueldo inicial de la actividad se elevó a casi 2 millones de pesos. De esta manera, el sueldo inicial será de $1.895.421,83, sumando el plus por participación en las ganancias, de $53.251,40.

Esa actualización, según señaló el gremio en un comunicado, “será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”.

Po otro lado, también se acordó el monto que recibirán los trabajadores por el Día del Bancario será de $1.642.231,21, a corregir por futuras actualizaciones.

El acuerdo salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).