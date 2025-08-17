La F1 analizó el rendimiento de Gasly y Doohan en Alpine y le envió un mensaje a Colapinto

El sitio oficial de la máxima categoría del automovilismo destacó los puntos fuertes del francés y el australiano.

Según el sitio oficial de la Fórmula 1, Alpine vivió una temporada llena de acontecimientos. Tras una 2024 algo inestable, la escudería francesa comenzó 2025 con Pierre Gasly y Jack Doohan como pilotos titulares. Sin embargo, el australiano tuvo que ceder su asiento a Franco Colapinto a partir de Imola, mientras el equipo enfrentaba también la salida de otro director.

El rendimiento del auto fue insuficiente esta temporada, y dejó al equipo de Enstone en la última posición del campeonato de constructores.

Mejor resultado: Pierre Gasly en Gran Bretaña

El mejor momento de Alpine llegó con Pierre Gasly, quien logró un sexto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña. Gasly sorprendió al colocar su auto entre los 10 primeros en la clasificación.

La carrera de aquel domingo, le permitió al francés mantenerse competitivo y superar al Aston Martin de Lance Stroll en la última vuelta, sumando ocho puntos valiosos para el equipo.

Flavio Briatore junto a Franco Colapinto en el paddock de la Fórmula 1.

Rendimiento frente a sus compañeros

Gasly fue el ganador en los enfrentamientos cara a cara con sus compañeros. Con Doohan durante las primeras seis rondas, el francés ganó 5-1 en clasificaciones y puntos, mientras que Doohan solo superó a Gasly en Miami, logrando la Q2 antes de ser eliminado en carrera tras un choque en la primera curva.

Colapinto, que asumió el asiento a partir de Imola, también mostró ritmo, especialmente en Canadá y Hungría, pero sigue detrás de Gasly en todos los enfrentamientos directos.

Puntos y desafíos

Gasly fue el único piloto de Alpine que sumó puntos en 2025, acumulando 20 unidades. Colapinto y Doohan todavía no sumaron, con sus mejores posiciones, siendo 13.º en Mónaco, Canadá y China, respectivamente.

Este hecho deja a Alpine como el equipo con mayor puntuación histórica en el último puesto de la F1, un récord que refleja tanto las dificultades del monoplaza como la calidad de Gasly.

Momentos destacados y negativos

Según el sitio de la Fórmula 1, el sexto puesto de Gasly en Gran Bretaña representa lo más positivo de la temporada.

Entre los momentos negativos, la descalificación de Gasly en China y la continua inestabilidad en la dirección del equipo destacan como los principales retos fuera de pista.

De cara al futuro

Alpine mira hacia 2026 y las nuevas regulaciones. La llegada de Steve Nielsen como Director General el 1 de septiembre buscará consolidar la estructura del equipo, con el objetivo de maximizar el rendimiento bajo las nuevas normas.

Flavio Briatore, como asesor ejecutivo, asumió funciones que antes pertenecían a Oli Oakes, asegurando continuidad en la gestión.

Además, el equipo deberá apoyar a Colapinto para que logre superar esta etapa inicial difícil y desarrolle todo su potencial. Si el argentino alcanza su mejor nivel junto a Gasly, las perspectivas para Alpine en el futuro podrían mejorar, con la esperanza de escalar posiciones en la clasificación de constructores. /TN