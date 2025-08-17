Día del Niño 2025: ¿Por qué se celebra hoy?

El Día del Niño en Argentina se conmemora cada tercer domingo de agosto, una fecha que este año coincide con el homenaje al General José de San Martín. Aunque en 2020 el Gobierno había dispuesto llamarlo Día de las Infancias para promover una visión más inclusiva, en 2025 volvió a recuperar su denominación original.

El origen de esta celebración se remonta a 1956, cuando la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño. Sin embargo, dejó a cada país la posibilidad de elegir su propia fecha. En Argentina, la Cámara Argentina del Juguete impulsó en la década del 60 la instauración de un día especial en agosto para homenajear la niñez y también fomentar el consumo en el sector.

Con el paso de los años, la fecha tuvo distintas modificaciones: primero se celebró el primer domingo de agosto, luego se pasó al segundo domingo por cuestiones comerciales y, desde 2013, se fijó en el tercer domingo de agosto para no coincidir con las elecciones primarias.

Más allá de los cambios, la esencia de la conmemoración sigue siendo la misma: reconocer el valor de la niñez, garantizar sus derechos y celebrar el juego, la imaginación y la alegría como pilares del desarrollo infantil.