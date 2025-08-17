Ram adelanta la nueva Dakota, la pick up argentina que competirá contra la Hilux

Ram presentó oficialmente la Nightfall Concept, un prototipo que anticipa el diseño de la futura Dakota, la pick up mediana que la automotriz fabricará en la Argentina. El modelo se producirá en la planta de Ferreyra, Córdoba, donde también se ensamblan la Fiat Titano y la Peugeot Landtrek, con las que compartirá plataforma y varios componentes.

El lanzamiento de la Ram Dakota está previsto para fines de este año y llegará para disputar terreno en un segmento altamente competitivo, enfrentando a rivales de peso como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan Frontier, Chevrolet S10 y la mencionada Titano, entre otras.

El diseño del Nightfall Concept

El prototipo destaca por un estilo robusto y una fuerte identidad RAM. El frente luce una parrilla dominante con el nombre de la marca calado y una firma lumínica LED que conecta con los faros. El capó, de líneas deportivas, incluye una toma de aire con tres luces ámbar, en homenaje a las pick ups históricas de la firma. El paragolpes suma ganchos de remolque, winche eléctrico y protector inferior, con detalles en tono bronce.

De perfil, la camioneta exhibe líneas rectas y marcadas, suspensión elevada firmada por FOX®, neumáticos off-road de 33 pulgadas y llantas de 18” con beadlock. También incorpora estribos laterales, pasarruedas y espejos en negro.

En la parte trasera sobresale el auxilio externo sobre un Rambar exclusivo, equipado con luces LED de largo alcance. A eso se suman los faros traseros LED, el emblema RAM en la tapa de la caja y un paragolpes con ganchos de remolque integrados.