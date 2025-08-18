Marcela Jesús, candidata a diputada por el PV: "Siempre fui popular y nacional en mis ideas"

De las novedades de las candidaturas que cerraron en las últimas horas, se conoció que la comunicadora Marcela Jesús participará de los comicios nacionales, como candidata a diputada nacional del Partido de la Victoria, acompañando a Sergio Leavy quien buscará renovar su banca en el Senado.

Al respecto de su postulación, Jesús estuvo hablando por FM Profesional donde señaló que desde hace tiempo le venían ofreciendo candidaturas, las cuales rechazó. También dijo que Leavy “hace rato me venía charlando de la candidatura, lo hablamos el fin de semana y, tras esta ruptura, me pareció interesante acompañarlo porque él siempre fue coherente con sus votaciones, con su historia de vida”.

Aquí ponderó que Leavy “nunca se fue del sector nacional y popular, eso me hizo decirle sí, que valía la pena acompañar su lista en este momento, donde los argentinos están sufriendo con el gobierno”, aseveró la directora del semanario El Expreso.

“Me pareció que es el momento de participar, yo siempre estuve en un mismo lugar, es el momento de presentarse con esta lista”, agregó Jesús como también que “siempre fui popular y nacional en mis ideas, y muchos peronistas me dijeron que me iban a apoyar”.

De cara a los comicios, marcó que la polarización al enfrentar a La Libertad Avanza es con su espacio: “La polarización es con nuestra lista, que es nacional y popular en todo sentido, en esta elección votás a favor de Milei o en contra, no hay medias tintas, entonces la polarización es con la lista de Leavy, que siempre votó contra las políticas crueles de Nación”.

“El kirchnerismo de Leavy es distinto, ¿alguna vez lo vieron hacer una fake new contra una mujer?”