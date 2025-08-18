Causa Cuadernos: Un peritaje de Gendarmería confirmó la autenticidad de los textos presentados por Centeno

Un peritaje elaborado por Gendarmería Nacional confirmó que los escritos digitales presentados en la causa Cuadernos de las Coimas corresponden a copias fieles de los originales y que las anotaciones fueron realizadas por el exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno.

El informe, firmado por los peritos calígrafos Nelson Víctor Vallejos y Lilia Patricia Sendra Schamne, sostiene que "existe correspondencia entre los cuadernos originales identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8, y sus respectivas copias digitales". Además, se advirtió que el cuaderno número 5 no fue hallado en su versión original, lo que deja un vacío en la serie de documentos.

La pericia cobra especial relevancia de cara al inicio del juicio, previsto para dentro de tres meses, ya que gran parte de los imputados, incluida la vicepresidenta mandataria saliente Cristina Kirchner, cuestionaron en distintas instancias judiciales la veracidad de los cuadernos y señalaron posibles irregularidades en su origen.

Con este resultado, la Justicia contará con un respaldo técnico que refuerza la validez de una de las pruebas centrales del expediente, en el que se investigan presuntas maniobras de recaudación ilegal de fondos durante la gestión kirchnerista.