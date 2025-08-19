Monseñor Cargnello acompañará con su bendición el inicio del camino de los peregrinos de La Puna

A medida que se acerca septiembre grupos de Peregrinos se preparan para llegar hasta los pies de nuestros santos patronos para agradecer y pedir. Cargados de Fe caminan días por caminos sinuosos y en climas de mucha amplitud térmica.

En este sentido la Comisión de Peregrinos de la Puna se encuentra en plena etapa organizativa de lo que será una nueva edición de la tradicional peregrinación hacia el Santuario del Señor y la Virgen del Milagro.

Al respecto, el presidente de la comisión, Mario Sangüezo, brindó detalles sobre los avances logísticos y coordinaciones que se vienen realizando con miras a la multitudinaria caminata.

Entre los aspectos más destacados, Sangüezo señaló que ya se concretaron importantes reuniones con servidores y colaboradores, lo que permitió confirmar puntos de descanso y horarios, donde se ofrecerán alimentos y atención a los peregrinos.

En este sentido informó que ya se coordinó con personas e instituciones tales como, el Padre Chauque de Campo Quijano, representantes del Jockey Club, el Club 20 de Febrero, el grupo solidario del Senador Leopoldo Salva, familias de la Quebrada del Toro, Parroquias y distintos municipios que año tras año suman su apoyo a esta expresión popular de fe.

Mario Antonio Cargnello bendecirá a los peregrinos

Mario Sangüezo, confirmó que será el propio Arzobispo Mario Antonio Cargnello, quien, encabezará la misa jubilar y el recibimiento de los peregrinos mineros y otras delegaciones el próximo 9 de septiembre en San Antonio de los Cobres.

Estafas en su nombre

Sangüezo también aclaró que la comisión no recibe ni solicita donaciones en efectivo, ni posee cuentas bancarias a su nombre. Toda colaboración debe realizarse mediante materiales tangibles, debidamente canalizados a través de direcciones específicas y en conocimiento de la organización. También puntualizó que lo que más se consume durante el camino es agua, “el año pasado nos faltó agua y medicamentos” afirmó Sangüezo.

Inscripciones

En cuanto a las inscripciones, se informó que en los próximos días se evaluará la cantidad de donaciones recibidas para definir el costo, que incluirá como el año anterior un seguro para los peregrinos. Se recomienda estar atentos a los canales oficiales para realizar el trámite con antelación.

Toda la información actualizada se difunde por las redes oficiales del grupo: Facebook e Instagram: Peregrinos a Pie de la Puna Salteña "Sr. y Virgen del Milagro"