Dolor en el mundo canino: Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

A través de sus redes sociales, el expresidente confirmó la muerte de su mascota.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, comenzó su posteo Fernández.

Dylan alcanzó una notable visibilidad pública en los días previos a las elecciones de 2019. En aquel contexto, Alberto Fernández, entonces precandidato presidencial del Frente de Todos, aprovechó la jornada de las PASO para realizar una caminata con su perro, un collie de pelaje blanco y marrón. Se detuvo en una plaza y dedicó unos minutos a jugar con el animal, lanzándole varias veces una pelota. Esta escena, que no era nueva para quienes seguían de cerca la campaña, captó rápidamente la atención de las cámaras y convirtió a Dylan en un inesperado protagonista de esa jornada electoral.

Unos meses antes, en enero de ese año, Fernández había estrenado una cuenta de Instagram dedicada enteramente al animal, bajo el nombre de @dylanferdezok. Allí publicaba imágenes y videos de la vida compartida entre ambos.

“Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!“, escribió.

El animal fue visto en varias polémicas que se desarrollaron durante la presidencia de Fernández. Entre ellas, la cuenta de Instagram de Dylan funcionó para negar la asignación de un cargo público al adiestrador de la mascota presidencial.